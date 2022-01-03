/670153/هيفاء-وهبي-تخطف-الأنظار-من-باريس-بإطلالة-جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبرحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير لها.

دوت الخليج

هيفاء وهبي بالاسود الأنيق

وظهرت هيفاء وهبي في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير، وممسكة في يدها حقيبة أسود اللون، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي اشادت بجمالها وبطلتها.

هيفاء وهبي فوق برج أيفل

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات عن وذلك بمشاركتها في فيلم يحمل اسم فوق برج ايفل .

وشاركت هيفاء صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بي بموقع الانستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.