/670155/أمير-مرتضى-يتحدث-عن-رحيل-مصطفى-فتحي-من-الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".