بالصور..النائب محمد عبد العزيز يلقي ندوة عن حقوق الإنسان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

/670157/بالصورالنائب-محمد-عبد-العزيز-يلقي-ندوة-عن-حقوق-الإنسان-بالأكاديمية-العربية-للعلوم-والتكنولوجيا-والنقل-البحري

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ندوة عن «حقوق الإنسان» ألقاها النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج عقدت الندوة بحضور الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات والدكتورة هبة الجزار رئيس قسم النقل بكلية النقل الدولي و الطالبة سما رامى من أصحاب الهمم بكلية النقل الدولي و لفيف من مراكز المسئولية بالأكاديمية وذلك بمسرح كلية اللغة والإعلام. وناقش النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع طلبة الأكاديمية العربية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس السيسي والتي تمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

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