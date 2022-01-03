/670159/صحة-الشيوخ-تستمع-لرؤية-دار-الافتاء-فى-التصدي-للفتاوي-غير-المنضبطة-في-القضية-السكانية

قال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة وحقوق الانسان، بأن الجلسة تناولت موقف دار الإفتاء من القضية السكانية ورؤيتها المستقبلية لتحديث سبل التواصل مع المواطنين والتصدي لفوضي الفتاوي غير المنضبطة علي وسائل التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر، حيث ترأس فضيلته الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم الإسلامي مدي الحياة بعضوية ٢٥ دولة إسلامية مما يعكس قيمة مصر في العالم الإسلامي وتصدر دار الافتاء المصرية للفتاوي علي مستوي العالم الإسلامي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ بحضور المفتي جاء ذلك استكمالاً للبحث الموسع والجلسات المستمرة التي تجريها ، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للاستماع الي جميع الآراء بخصوص القضية السكانية، عقدت اللجنة اليوم اجتماعا حيث إستضافت فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام. الزيادة السكانية كما تناولت الجلسة رأي دار الإفتاء المصرية في مسألة تنظيم الأسرة والشبهات الدائرة حول هذه القضية الحساسة والتي تشغل عوام المسلمين. دار الافتاء المصرية وتستكمل اللجنة دراستها غداً وعلي مدار الأسابيع القادمة بحضور العديد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بهذا الموضوع.

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