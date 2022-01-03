/670161/كلاكيت-تاني-مرة-إصابة-هنا-الزاهد-وزوجها-أحمد-فهمي-بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابتها هي وزوجها النجم أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم الإفصاح عن تطورات حالتهم الصحية ومصدر الإصابة حتى الآن.

دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بفيروس كورونا.

هنا الزاهد تحذر المخالطين لها

وحذرت هنا المخالطين لها مؤخرًا، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا و أحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

كورنا تضرب هنا الزاهد للمرة الثانية

وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل في مارس الماضي وكانت قد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عندما كانت تجري إجراءات السفر.

هنا الزاهد تتألق في مسلسل «أنا وهي»

على الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنانة هنا الزاهد مسلسل «أنا وهي» بطولتها إلى جانب أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

هذا وقد تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

الويندوز السبب الأساسي لزيادة وزن هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتعرب عن مدى حبها لـ«ويندوز» مشيرة إلى أنه السبب في زيادة وزنها، فقالت: “أنا باكل الويندز بقالي سنتين، أنا بحبه أوي يجماعة وتخنت بسببه مش عارفة أعمل، الموضوع محير".

وكان أثار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنان هنا الزاهد الجدل بعدد من المنشورات والتعليقات الساخرة بينهم وصلت إلى كلبة أحمد فهمي والذي يطلق عليها اسم «زيزي»، الأمر الذي انتهى حتى الأن بتصدر هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ«الكتكت»

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.