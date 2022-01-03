/670165/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الجولة-الأولى-لبطولة-كأس-الرابطة-المصرية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبدأ منافسات كاس الرابطة يوم 12 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر على أن تقام مباريات الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل.

وفيما يلي مباريات الجولة الأولى للمجموعات الثلاثة:

المجموعة الأولى.. الخميس 12 يناير

إيسترن كومباني ضد فيوتشر وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

المصري أمام مصر للمقاصة وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتقام في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الجمعة 13 يناير

الأهلي ضد الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. السبت 14 يناير

الزمالك ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

غزل المحلة أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

بنود لائحة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة 2022

تنطلق منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، في الثاني عشر من يناير الجاري، والتي تأتي في فترة توقف الدوري الممتاز لمشاركة منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنص لائحة البطولة على أنه "يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب أي مباراة بناء على توصية من الجهات الأمنية، أو إذا رأت أن الملعب غير صالح من الناحية الفنية لاستضافة المباراة سواء لسوء حالة الملعب أو لأى سبب آخر، ولا يحق لأي من الفريقين أطراف المباراة الاعتراض على ذلك.

الجهاز الفني والبدلاء

- يسمح لكل فريق بجلوس 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 9 بدلاء في قائمة المباراة.

- يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء تبديلاته الخمسة، ولا تحتسب "تنتقص" أي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- تلتزم جميع الفرق بالتواجد على أرض الملعب طبقًا للعد التنازلي المعلن والمرسل للأندية، ويقوم مراقب المباراة وحكم المباراة بتدوين أي تأخير مع توضيح السبب.