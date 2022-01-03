هنا الزاهد لـ«دوت الخليج»: أنا وأحمد عندنا كورونا

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دوت الخليج

هنا الزاهد توكد إصابتها بفيروس كورونا

وصرحت هنا الزاهد لـ"دوت الخليج" حول بعض الاخبارالمنتشرة عن إصابتها بفيروس كورونا بجانب زوجها أحمد فهمي قائلة: " الاخبار صحيحة، تم إصابتي أنا وأحمد بفيروس كورونا".

هنا الزاهد تتألق في مسلسل “أنا وهي”

على الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنانة هنا الزاهد مسلسل «أنا وهي» بطولتها إلى جانب أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

هذا وقد تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة "ويندوز" مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.