جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الاثنين، مسار تجمعات مياه الأمطار بمنطقة وادى الرمل فى اتجاه طريق السلوم الدولى، وجهود مجلس المدينة فى تحويل مسار اتجاه المياه بما لا يعيق الحركة المرورية بالطريق، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسين السنينى مدير إدارة تنمية القرية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح يتفقد مسار تجمعات مياه الأمطار بمنطقة وادى الرمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.