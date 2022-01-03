/670167/تشيلسي-يمدد-عقد-تيجو-سيلفا-لمدة-عام-آخر-والأخير-يعلق

نجحت إدارة تشيلسي الإنجليزي، من التوصل لإتفاق مع البرازيلي تيجو سيلفا مدافع الفريق، من تجديد عقد سيلفا لعام أخر مع البلوز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستمر عطاء البرازيلي تيجو سيلفا لكرة القدم، من الرغم من كبر سنه والتي جاء به البلوز منذ عامين من الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

تصريحات تيجو سيلفا

وأكد البرازيلي تيجو سيلفا بعد تجديد عقده مع البلوز: "اللعب هنا في تشلسي متعة حقيقية...لم أكن أعتقد أبداً بأنني سألعب لثلاث سنوات في هذا النادي العظيم، و لذا أنا سعيد جداً بالبقاء لسنة أخرى هنا".

وأضاف: ‏"أود شكر عائلتي و النادي و مارينا و السيد ابراموفيتش على منحي هذه الفرصة..و سأواصل تقديم كل شيء لهذا النادي و للجماهير التي كانت بجانبي دائماً منذ وصولي لـ تشلسي".

‏ واختتم: "إنه لأمر مدهش أن تكون لدينا هذه العلاقة مع الجماهير وليس هذا فقط ولكن اللاعبين والموظفين والنادي بأكمله. سأبذل قصارى جهدي لمواصلة اللعب على هذا المستوى في أهم دوري في العالم".

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.