/670172/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الجولة-الثانية-لبطولة-كأس-الرابطة-المصرية

تنتظر الجماهير المصرية إنطلاق بطولة كأس الرابطة المصري، برعاية رابطة الأندية المحترفة والتي تنطلق في 12 يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثلاثة في أيام مختلفة حتى لا تتعارض الملاعب التي تلعب عليها الأندية. وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعات الثلاثة لبطولة كأس الرابطة: المجموعة الأولى.. الأحد 16 يناير فيوتشر أمام بيراميدز وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً. مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني وتقام في تمام الخامسة مساء. الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي وتقام في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثانية.. الأثنين 17 يناير الإسماعيلي أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. البنك الأهلي أمام سموحة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. الجونة أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثالثة.. الثلاثاء 18 يناير فاركو أمام الزمالك وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. إنبي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة المصرية أجريت قرعة كأس الرابطة برعاية رابطة الأندية المحترفة بأحد فنادق القاهرة اليوم الأثنين. وتبدأ منافسات كاس الرابطة يوم 12 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر على أن تقام مباريات الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل. وفيما يلي مباريات الجولة الأولى للمجموعات الثلاثة: المجموعة الأولى.. الخميس 12 يناير إيسترن كومباني ضد فيوتشر وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً. المصري أمام مصر للمقاصة وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً. بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتقام في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثانية.. الجمعة 13 يناير الأهلي ضد الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سموحة أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المقاولون العرب ضد البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثالثة.. السبت 14 يناير الزمالك ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سيراميكا كليوباترا أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. غزل المحلة أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

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