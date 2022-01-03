دوت الخليج ينشر أسعار الدولار

أسعار الدولار، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الدولار واليورو بالجنية المصري، خلال التعاملات اليومية.

دوت الخليج، ينشر فى السطور التالية أسعار الدولار بالجنية المصري وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-

أسعار الدولار بالجنية المصري

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج، فإن أسعار الدولار تشهد فى الوقت الحالي استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري، وذلك فى العديد من البنوك والمصاريف المحلية.

تعرف على أسعار الدولار اليوم

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أسعار العملات الأجنبية بالجنية المصري، فى الوقت الحالي، وهى كالتالي:-

سعر الدولار وصل لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

بينما وصل سجل الريال السعودي استقرارا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.73 للشراء، 17.91 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري..