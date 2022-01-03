/670174/رئيس-تعليم-الشيوخ-يطالب-الحكومة-بقديم-دراسة-لكافة-البيانات-المتعلقة-بالعملية-التعليمية-صور

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الحكومة بتحديد موعد زمني لتقديم دراسة وخطة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، من حيث عدد المدارس وعدد الفصول وعدد التلاميذ وكثافة الفصول وعدد المدرسين والعجز في المدرسين، وغير ذلك من أمور متعلقة بمنظومة التعليم.

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