«وداع إبراهيم حجازى ومواصلة النقاش بقانون العمل»..ماذا حدث فى مجلس الشيوخ اليوم؟

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حظر السخرة وإقرار علاوة سنوية 3% وإعفاء شامل من الرسوم القضائية.. والحكومة تُجهز قانون شامل للعمالة المنزلية

أنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية.. وإقرار صندوق التأهيل والتدريب لعمال مصر

أخيرًا صندوق مصرى لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.. ومزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل من خلال الحكومة

بطلان كل اتفاق بين العامل وصاحب العمل حال انتقاص حقوق العمال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين، نعى للنائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بعد أن وافته المنية صباح الاثنين، والوقوف دقيقة حداد عليه، حيث نعاه رئيس المجلس بأنهأحــــد أبطـــال حــرب أكتوبــــر المجيــــدة، التى كان الفقيد العزيـــز أحـــد المؤرخيــن لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحرب، بينما نعاه أيضا أعضاء المجلس بالتأكيد على أنه شارك فى محاربة الإرهاب بالكلمة والذى كان دائما مؤتمن عليها.

قانون العمل وتحيا مصر

المجلس واصل مناقشة مشروع قانون العمل بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذى أكد أثناء المناقشات بأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون بشأن العمالة المنزلية،حيث أن ضوابطها لا تتماشى مع ضوابط قانون العمل، فى الوقت الذى تم الانتهاء من أول 39مادة من القانون، حيث التعريفات والمجلس الأعلى لتخطيط القوى العاملة،وأنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة مع رفع أعمال الجلسات حتى 16يناير من الشهر الجارى.بسبب منتدى شباب العالم.

المنازعات القضائية

المادة الثامنة شهدت جدل والتى تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل ورفض مجلس الشيوخ النص الوارد من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأجرى تصويتًا على النص الذى ورد من الحكومة، وقد طالب النائب محمد فهمى صالح عدم اشتراط توقيع المحامى فى الدعاوى القضائية وحذف هذا الشرط من نص المادةـ، وهو الأمر الذى أيده النائب سامح عاشور، مؤكدا أن هذا الاقتراح فى محله مشيرًا إلى أن لنقابة المحامين معونة قضائية لمن يطلبه للدفاع عن حقوق العمال.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن النص محل النقاش لا يشترط توقيع المحامى كما أنه لا يمنع أيضا الاستعانة بالمحامى وأن كان الأمر يتطلب شرح الأمر المعروض على الحكومة توضيحه وهنا تحدث محمد سعفان وزير القوى العاملة قائلا: "بعد رأى سيادتك لا يوجد أى رأى - إشارة إلى ما قاله رئيس المجلس - مضيفا:" لم نشترط عدم توقيع المحامى من أجل تخفيف العبء عن العاملين" فيما أكد بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ أن نص المادة الثامنة كما ورد من الحكومة منتظم، موضحا أن نص المادة يعطى حرية الخيار للعمال إذا شاءوا الاستعانة بمحامى يعرفونه أو لا، مؤكدا أنه يتمسك بالنص كما ورد من الحكومة".

وفى نهاية المناقشة أجرى مجلس الشيوخ التصويت على المادة كما ورد من الحكومة وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالى :"تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".

اللجان النوعية

لجنة الإعلام والثقافة

طالبت اللجنة برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت ورفع كفاءة الموانىء البحرية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدراسة الآليات التى تساهم فى تعظيم هذة السياحة والدخول فى دائرة المنافسة

لجنة الصحة

واصلت مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام .

وأكد مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث آي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: "يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لان بعض الأسر لا تعتني بالاطفال بعد انجابها وهذا ظلم حقيقي". "لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة".

وأنتقد مفتي الجمهورية محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لتشويه رجال الدين، وفتاواهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وخلق عزلة بين المواطن المصرى والمؤسسات الدينية، مضيفا: "الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن الإخوان تستخدم الدين لتحقيق أهدافها كما تستخدمه لإجازة القتل أيضا، مضيفا: "هناك توثيق لما يفعلون وهذا ليس كلام مطلق، مشيرا إلي أن هؤلاء المتطرفون لا يملون من تشويه صورة رجال الدين ويطلقون عليهم مسمى كاذب "علماء السلطة"، مضيفا: "رجال الدين يقدمون الراي الديني السليم ".

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الفتوى لها عناصر، ومن عناصرها مراعاة الزمن وتغير الواقع وتراعى الزمن والحال والأشخاص والواقع يتغير، مضيفا: "لو جبنا فتوى سنة 700 هجريا وعملت بها الآن تضربونى لذلك يجب أن تتغير الفتوى" وأكد علام، أن إنجاب طفل يحتاج إلى السعى وتجهيز بيئة مناسبة لتربيه هذا الطفل، استشهد مفتى الجمهورية بالآية الكريمة التى نزلت على السيدة مريم "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا" وبالتالى لابد من الأخذ بالأسباب، والناس اللى بتقول العيل بيجى برزقه، فكل إنسان على قدر ما يستطيع فبالتالى لابد من وضع سياسية حتى يأتى الولد يرزقه ويكون هناك البيئة المهيئة لذلك".

وأضاف المفتى: "لابد من البحث عن الأسباب، ونحن أمام انفجار سكانى خطير، وأن الدراسات تقول ذلك، ويجب أن نتخذ إجراءات تقينا هذا الخطر، مشيرا إلى أن يجب على أن الدولة أن تتخذ إجراءات لدفع الضرر الواقع بسبب الزيادة السكانية، وأننا لسنا فى عصر المعجزات" وقال مفتى الديار، إنه يجوز للمرأة أن تقوم باستئصال الرحم أو المبيض أو ما يطلق عليه "التعقيم" فى حالة الضرورة القصوى، وجود عذر مثل سرطان الرحم، وللإنسان أن يتخذ من وسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل ما يناسبه يتناسب مع حالته الصحية.

وتابع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن تنظيم الإخوان أنشأ لغرض معين ومستمر فى عمله ويتلون ويحتاج منا إلى انتباه شديد والمعركة الفكرية معه لم تنتهى وأضاف مفتى الجمهورية، أن كل التنظيمات منبثقة عن تنظيم الإخوان ومنهم تنظيم داعش ونحن نتابع كل الفتاوى التى تصدر عنهم، وكنا نتابع اذاعه البيان الخاصة بداعش وتم تحليل كل ما قاله تنظيم داعش وما صدر منه من فتاوي.

لجنة الزراعة