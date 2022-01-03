/670177/حودة-بندق-يقدم-مجموعة-أعمال-فنية-جديدة-بالتعاون-مع-شرقي-برودكشن

دوت الخليج يرصد تعاقد مطرب المهرجانات حودة بندق مع شركة شرقي برودكشن لتقديم مجموعة أعمال فنية.

ويتعاون بندق في أعماله الجديدة مع عدد من كبار الموزعين والكتاب والملحنين في مجال الفن الشعبي، وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهم لاحقًا، وأولها خلال شهر يناير ٢٠٢٢؛ حيث يطلق أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب تنتمي لنوع الدراما، ومن كلمات محمود عبدالله، وألحان محمد النادي، وتوزيع عمرو الخضري.

حودة بندق يتعرض لحادث مفجع

على الجانب الآخر، تعرض مطرب المهرجانات محمود محمد، الشهير إعلاميًا باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي أثناء توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك، وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى مقطورة تسير أمامهم مما تسبب إلى انقلاب سيارتهم.

حودة بندق يعاني من تداعيات الحادث

ونقل حودة بندق رفقة أحمد الطحاوي على الفور، إلى أحد المستشفيات، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وكان يستعد حوده بندق لطرح دويتو غنائي جديد مع المطربة نعوم بعنوان «توت بريء» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يويتوب"، ويتعاونان من خلالها مع المخرج الإيطالي Massima Pasqual.

حودة بندق يقدم أغنية فيلم 30 مارس

يذكر أنّ مغني المهرجانات «حودة بندق» قدّم الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، حيث تحمل الأغنية اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

وتعاون «حودة بندق» مع الفنان «مسلم» وقدّما فيديو كليب «خطر»، وحقق أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف تقريبًا.

وتقول كلمات الأغنية: «قالوا الرجولة كنز وصعب توصلوا له.. قالوا الجدعنة برج وصعب يطوله.. قالو الصحاب دي رزق بس أين هما أنا نفسي أشوف صاحب لسه جواه أصوله.. الدنيا فينا جارحة.. سارقة كل يومنا تخطف مننا الضحكة.. وتزود همومنا والعيشة بايظة خالص وانتو عينكم راشقة.. باصين في أكلنا وشربنا وفي هدومنا.. ياللي سيرتي تعباك.. قلبك أسود بلاك».