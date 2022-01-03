/670180/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الجولة-الثالثة-لبطولة-كأس-الرابطة-المصرية

أيام قليلة تفصلنا على بداية بطولة كأس الرابطة المصرية، برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق في 12 يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتم الإعلان عن حصول صاحب المركز الأول على مبلغ 1.5 مليون جنية مصري، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على 1 مليون جنية، والمركز الثالث على 500 ألف جنية، والرابع 250 ألف جنية. وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية: المجموعة الأولى.. الخميس 20 يناير إيسترن كومباني ضد الاتحاد السكندري وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. بيراميدز أمام المصري البورسعيدي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. فيوتشر أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثانية.. الجمعة 21 يناير الإسماعيلي أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سموحة أمام الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. الأهلي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثالثة.. السبت 22 يناير فاركو أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سيراميكا كليوباترا ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. الزمالك أمام غزل المحلة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية تنتظر الجماهير المصرية إنطلاق بطولة كأس الرابطة المصري، برعاية رابطة الأندية المحترفة والتي تنطلق في 12 يناير الجاري. وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثلاثة في أيام مختلفة حتى لا تتعارض الملاعب التي تلعب عليها الأندية. وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعات الثلاثة لبطولة كأس الرابطة: المجموعة الأولى.. الأحد 16 يناير فيوتشر أمام بيراميدز وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً. مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني وتقام في تمام الخامسة مساء. الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي وتقام في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثانية.. الأثنين 17 يناير الإسماعيلي أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. البنك الأهلي أمام سموحة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. الجونة أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثالثة.. الثلاثاء 18 يناير فاركو أمام الزمالك وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. إنبي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

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