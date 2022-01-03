/670182/ضبط-130-طن-مواد-خام-مخصبات-زراعيه-مجهولة-المصدر-بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق بمدينة النوبارية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت عن تحرير محضر غش تجاري لمصنع اسمده ومخصبات زراعيه وبه مادة خام مجهولة المصدر بواقع ١٣٠طن مواد خام، ومحضر لثلاجة مواد غذائية لوجود ٤٠٥ كيلو استاكوزا معبأة بدون علامات او تاريخ إنتاج او صلاحيه.

ضبط 130 طن مواد خام مخصبات زراعيه مجهولة المصدر بالبحيرة

بالإضافة إلى تحرير محضر لمصنع زيوت طعام لوجود طن ونص زيت طعام داخل تنكات بدون تاريخ إنتاج او بيانات، وضبط ٤٠ قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، وتحرير محضر لمحل أدوات ري لوجود مواد لاصقه منتهيه الصلاحيه بعدد ٥ كيلو جرام، ومحضر لمحل بقاله لحيازته ٥٠ باكيت سجائر مجهولة المصدر،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.