/670184/مباحث-شرطة-أبوتشت-بقنا-ينجح-في-اعادة-طفلتين-عقب-اختفائهم

نجح فريق البحث الجنائي بمدرية أمن قنا فى إعادة طفلتين إلى ذويهم فى خلال ساعات بعد اختفائهم فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز شرطة أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغًا باختفاء الطفلتين "جهاد محمود"، و"حورية إبراهيم" من نجع السرطانية دائرة مركز شرطة أبو تشت.

مباحث شرطة أبوتشت بقنا ينجح في اعادة طفلتين عقب اختفائهم

وتم تشكيل فريق بحث لمتابعة تداعيات الحادث، وبالتحريات تبين عثور أحد الأشخاص عليهم وأنه فى الطريق لتسليمهم لذويهم.

استجابة لـ دوت الخليج.. حل أزمة عمال شركة النهضة للصناعات بقنا

وقال المهندس سيد حامد رئيس اتحاد العمال بقنا والأقصر في تصريح "لموقع دوت الخليج " اليوم الاثنين ، أنه عقب فصل 38 عاملا تعسفيا من شركة أسيك التابعة لأسمنت النهضة ، تواصلنا عندما تقدم لنا العمال بشكوهم وتم عقد أجتماع مع العمال ومسؤلي الشركة صباح اليوم ، وتم الاتفاق علي تكملة عقود العمال حتى نهاية شهر مارس 2022 لافتا أنه يسعى دائما لوقوف في حق العمال دائما .

كانت قد سادت حالة من الاستياء الشديد في محافظة قنا الأسبوع الماضي من فصل 38 موظف من شركة أسمنت النهضة ، مما أدى إلي ذهاب الي العمال الي مكتب العمل والتقدم بمذكرة رسمية ، لمعرفة سبب الفصل التعسفي من مصنع أسمنت النهضة .

ونشرت شركة أسمنت النهضة بييان يوم الأربعاء ، بخصوص ، العمال المتعسفين يفيد :

تم أصدار بيان بغرض التوضيح وإزالة أي لبس أو نقل غير صحيح سواء عن قصد أو بحسن نية فيه ، وتقديرا من مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا ) لجميع العاملين والعملاء شركاء النجاح الذى تحقق والنجاحات المنتظرة باذن الله .

تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أن ما حدث من إبلاغ مقاول التشغيل والصيانة ، "شركة اسيك " من أبلاغ عدد 38 موظفا من عمالها ، بانتهاء عقودهم وعدم رغبة اسيك في تجديد عقودهم . تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أنها ليس لها علاقة ، من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع ، وأنه شخص مقاول التشغيل .

وعلي الرغم مما سبق فإن إدارة النهضة للصناعات تبذل جهودا كبيرة في حل المشكلة بين اسيك وعمالها إيمانا منها بالبعد الاجتماعى وأن كافة الجهات المسؤولة والمهتمين بهذا الشأن علي علم التفاصيل بهذا الأمر .

وتؤكد شركة النهضة للصناعات أنها علي التفويض مهتمة اهتماما كاملا بأن موظفيها المهنى حيث لم ينتهى عقد موظف واحد من موظفيها بل قامت بتعين المزيد من أبناء قنا ولم تبخل علي موظفيها والعملاء والموردين وكذلك الجهات الرقابية وتعتبرها جميعا شركاء النجاح .