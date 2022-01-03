/670185/عماد-متعب-كأس-الرابطة-في-صالح-أندية-الدوري-المصري-والعام-المقبل-سوف-تقام-بنظام-مختلف

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجميع داخل الرابطة يعمل من أجل عودة الريادة لبطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "قيمة الدوري المصري كبيرة للغاية والهدف الأساسي لنا العودة الجيدة لقيمة البطولة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وتابع "الكرة المصرية كانت تعاني خلال الفترة الماضية والجميع يعلم الأسباب ولكن حاليا بدأ ت الأمور تعود لطبيعتها وهذا أمر يسعد الجميع للغاية، والأهم هو التوفيق والاستمرار في التقدم والتطور في الفترة القادمة".

وزاد "كنا نريد ايضا أن يتم إنتظام الأوقات الخاصة ببطولة الدوري لأن في السنوات الأخيرة لم تكن هناك مواعيد ثابتة أمام البطولات، ولا توجد أي حسابات لأي فريق، ونشكر الأجهزة الأمنية على مساعدتنا لتواجد الجماهير بعد غياب 9 سنوات كاملة".

وأكمل "النقل التليفزيوني للبطولة أصبح بجودة ممتازة وكنا نريد معالجة هذا الأمر بأي شكل، والجماهير أصبحت سعيدة بهذا الأمر، وخلال فترة توقف البطولة بسبب أمم أفريقيا، قررنا تواجد كاس الرابطة لإفادة الجميع".

واختتم "في السنوات القادمة سيكون هناك مواعيد ثابتة للبطولة وهذا العام إستثناء فقط وسيكون هناك بطولة جيدة بخروج المغلوب كطبيعى أي بطولة كأس ولكن هذا العام تقام فقط بشكل مختلف".

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية

أيام قليلة تفصلنا على بداية بطولة كأس الرابطة المصرية، برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق في 12 يناير الجاري.

وتم الإعلان عن حصول صاحب المركز الأول على مبلغ 1.5 مليون جنية مصري، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على 1 مليون جنية، والمركز الثالث على 500 ألف جنية، والرابع 250 ألف جنية.

وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية:

المجموعة الأولى.. الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني ضد الاتحاد السكندري وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

بيراميدز أمام المصري البورسعيدي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

فيوتشر أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الجمعة 21 يناير

الإسماعيلي أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الأهلي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. السبت 22 يناير

فاركو أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الزمالك أمام غزل المحلة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.