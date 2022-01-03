/670187/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الإسماعيلي-في-كأس-الرابطة

أقيمت قرعة كأس الرابطة اليوم في تمام الساعة 3 عصراً، بمشاركة مسئولي اندية الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تقسيم الفرق على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

ووقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية التي يأتي على رأسها النادي الأهلي .

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز القبل الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين في موسم غير جيد للدراويش حتى الأن

ونستعرض معكم جدول مباريات الإسماعيلي في كاس الرابطة:

الجولة الأولى: الإسماعيلي ضد سموحة الخميس 13 يناير

الجولة الثانية: الإسماعيلي أمام الأهلي الأثنين 15 يناير

الجولة الثالثة: الإسماعيلي أمام البنك الأهلي الجمعة 21 يناير

الجولة الرابعة: الإسماعيلي أمام المقاولون العرب الخميس 25 يناير

الجولة الخامسة: الإسماعيلي أمام الجونة الأثنين 31 يناير

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".