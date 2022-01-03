/670188/عماد-متعب-يوضح-سبب-عدم-تواجد-فيوتشر-في-مجموعة-الأهلي-بقرعة-كأس-الرابطة-ويوجه-نصائح-للجماهير-بسبب-كارلوس-كيروش

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن بطولة كأس الرابطة ستكون خير إعددا لجميع فرق الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "ميزة كأس الابطة أنها بها جوائز مالية كبيرة لكل الفرق المشاركة وليس الفائز فقط باللقب، وبدلاً من أن تلعب الأندية مباريات ودية تكون البطولة متواجدة بشكل جيد وأموال تدخل للفرق".

وزاد "تتيح كاس الرابطة للأندية بأن يكون هناك فائز جديد بلقب البطولة نظراً لحسم المنافسة في بطولة الدوري أمام الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة، وهذه ميزة جديدة في ظهور أبطال جدد مثل طلائع الجيش والإسماعيلي وبيراميدز".

وواصل "تم تصنيع بطولة كأس الرابطة في إنجلترا وهذا الأمر يحدث لأول مرة وأشكر الجميع في المشاركة في هذا الأمر والتعاون الكامل، وعن اللغط الذي حدث خلال القرعة كان بسبب الإستادات الخاصة بالفرق".

وتابع "هناك فرق كانت لابد أن تتواجد في مجموعات مختلفة من أجل أن لا تحدث أي تضارب في البماريات والملاعب خلال الفترة القادمة، وفيوتشر يلعب مبارياته على ملعب الأهلي وي السلام، وكان لابد أن لا يتواجد مع الأهلي في نفس المجموعة".

واختتم "كارلوس كيروش لديه أسلوب معين ويجب أن يحترم وهناك إيجابيات وسلبيات وتواجد عدد كبير من اللاعبين في بطولة كأس العرب وكان سبب ظهورهم، وهم من يتحمل المسئولية ويجب أن يحاسب في النهاية وأتمنى الفوز بالبطولة لمنتخب مصر".

عماد متعب: كأس الرابطة في صالح أندية الدوري المصري.. والعام المقبل سوف تقام بنظام مختلف

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجميع داخل الرابطة يعمل من أجل عودة الريادة لبطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "قيمة الدوري المصري كبيرة للغاية والهدف الأساسي لنا العودة الجيدة لقيمة البطولة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وتابع "الكرة المصرية كانت تعاني خلال الفترة الماضية والجميع يعلم الأسباب ولكن حاليا بدأ ت الأمور تعود لطبيعتها وهذا أمر يسعد الجميع للغاية، والأهم هو التوفيق والاستمرار في التقدم والتطور في الفترة القادمة".

عماد متعب

وزاد "كنا نريد ايضا أن يتم إنتظام الأوقات الخاصة ببطولة الدوري لأن في السنوات الأخيرة لم تكن هناك مواعيد ثابتة أمام البطولات، ولا توجد أي حسابات لأي فريق، ونشكر الأجهزة الأمنية على مساعدتنا لتواجد الجماهير بعد غياب 9 سنوات كاملة".

وأكمل "النقل التليفزيوني للبطولة أصبح بجودة ممتازة وكنا نريد معالجة هذا الأمر بأي شكل، والجماهير أصبحت سعيدة بهذا الأمر، وخلال فترة توقف البطولة بسبب أمم أفريقيا، قررنا تواجد كاس الرابطة لإفادة الجميع".

واختتم "في السنوات القادمة سيكون هناك مواعيد ثابتة للبطولة وهذا العام إستثناء فقط وسيكون هناك بطولة جيدة بخروج المغلوب كطبيعى أي بطولة كأس ولكن هذا العام تقام فقط بشكل مختلف".