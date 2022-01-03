/670189/أرسنال-وكورونا-وأمم-أفريقيا-أمام-ليفربول-بنصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية

يلتقي ليفربول مع أرسنال في الخميس المقبل الموافق السادس من يناير الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يأمل في تحقيق الفوز، وحجز أول بطاقة للتأهل لنهاءي كأس الرابطة، بالرغم من العديد من الغيابات في صفوف الفريق.

ويحل ليفربول في لقاء الذهاب على ملعب الإمارات معقل الفريق المدفعجي، الخميس المقبل، بعد تحقيق الفوز في لقاء الدور ربع النهائي بركلات الترجيح على ليستر سيتي.

غيابات ليفربول أمام أرسنال

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.