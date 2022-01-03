كأس الرابطة يصل من لندن «صور»

أعلنت شركة برزنتيشن الرعي الرسمي لكأس الرابطة، عن وصول الكأس إلى القاهرة مستعداً لإنطلاق النسخة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصنع كأس الرابطة في لندن خصيصاً لإنطلاق النسخة الأولى التي تحمل أسم "كأس وي"، وأقيمت القرعة اليوم بنظام 3 مجموعات يترأسها الزمالك والأهلي وبيراميدز نظراً لترتيب جدول الدوري الموسم الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية لبرزنتيشن: " من لندن إلى القاهرة بحثًا عن أول بطل، كأس وي أحدث تحفة فنية من إبداع توماس لايت صائغ الملكة إليزابيث والصانع الحصري لجوائز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتين

18- إيسترن كومباني نقطة.