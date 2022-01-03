شبورة وضباب وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد قائدى السيارات خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية.