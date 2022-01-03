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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وتتكون الشبورة المائية وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وحذرت الأرصاد قائدى السيارات خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة وضباب وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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