تنفيذا لتكليفات الرئيس.. مدبولى يتابع تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل البحرى، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسؤولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتى لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، وتم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية فى يونيو 2021.

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات فى هذا الصدد على مدار الفترة الماضية بمقرات مجلس الوزراء، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحرى.

وأضاف المهندس كامل الوزير، أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، والتى تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية.

وتابع المهندس كامل الوزير: تشمل الاستراتيجية رفع كفاءة الموانىء السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة فى المواقع التى تتمتع بطبيعة جاذبة سياحيا، وكذلك إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.

كما تضم استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر محورا خاصا بإنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الامنية، وكذلك إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها.

كما تتضمن الاستراتيجية تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها 100 كم بما يتناسب مع الظهير السياحى وطبيعة الشاطئ لكل منطقة .

وفى غضون ذلك، تناول رئيس هيئة النقل البحرى خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم التشغيل التجريبى للمنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، بعد أن تم إنشاء المنصة الإلكترونية، وإجراء التدريب العملى للمختصين على التشغيل بجميع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة الإسكان حيث تمت مراجعة وتعديل جميع مواقع موانئ اليخوت السياحية، المقامة والمزمع إنشاؤها، مع وضع اعتبارات طبيعة البحر والظهير السياحى لخدمة ملاك اليخوت السياحية، وتم تحديد جميع مواقع الموانئ وموانئ اليخوت السياحية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح اللواء رضا إسماعيل أنه تم إعداد مسودة الكود الموحد للجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية.