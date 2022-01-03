قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

ضم الوفد الذى زار قداسة البابا تواضروس الثانى للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب غبطة البطريرك، أصحاب النيافة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران كلاوديو لورانى مطران اللاتين الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتى مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية اللاهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.
ورحب قداسة البابا تواضروس بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، معربًا عن تطلعه لأن تنتهى جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود العلماء للوصول إلى لقاحات وعلاج للقضاء عليه.
ومن جهته، هنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد.
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