أمطار وثلوج.. الأرصاد تقدم كشف حساب عن طقس الثلاثة أيام الماضية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الغردقة اكتست باللون الأبيض فى ظاهرة نادرة الحدوث كما شهدت شرم الشيخ أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد ووصلت الأمطار على سيناء الى حد السيول، وأغلقت الكثير من الطرق.

بينما كان تأثير الحالة الجوية على باقى المحافظات متوسط أو يزيد قليلا، وشهدت العديد من محافظات مصر الوسطى أسيوط والمنيا تساقط لأمطار وصل لغزير على بعض المناطق بينما تساقطت الأمطار على باقى الأنحاء متوسطة لكنها استمرت لفترة طويلة من الوقت.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، العديد من الإنذارات الجوية قبلها بـ72 ساعة لجميع المناطق والمحافظات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشكرت الهيئة، جميع متابعيها على مشاركتهم بالتعليقات أو إرسال الصور والفيديوهات.