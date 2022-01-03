- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الغردقة اكتست باللون الأبيض فى ظاهرة نادرة الحدوث كما شهدت شرم الشيخ أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد ووصلت الأمطار على سيناء الى حد السيول، وأغلقت الكثير من الطرق.
بينما كان تأثير الحالة الجوية على باقى المحافظات متوسط أو يزيد قليلا، وشهدت العديد من محافظات مصر الوسطى أسيوط والمنيا تساقط لأمطار وصل لغزير على بعض المناطق بينما تساقطت الأمطار على باقى الأنحاء متوسطة لكنها استمرت لفترة طويلة من الوقت.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، العديد من الإنذارات الجوية قبلها بـ72 ساعة لجميع المناطق والمحافظات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وشكرت الهيئة، جميع متابعيها على مشاركتهم بالتعليقات أو إرسال الصور والفيديوهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وثلوج.. الأرصاد تقدم كشف حساب عن طقس الثلاثة أيام الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.