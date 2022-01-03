الوطنية للإعلام تنعى إبراهيم حجازى: فقدنا قامة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقال زين، إن الإعلامى والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم حجازى، يُعد قامة إعلامية كبيرة أثرت العمل الصحفى والإعلامى بكتابته وبرامجه التى شكلت وعى ووجدان القراء والمشاهد المصرى، وقدم العديد من البرامج لشاشة التليفزيون، كان أبرزها برنامجه الشهير "فى دائرة الضوء".

وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وأسرة العمل الإعلامى، داعيه الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.