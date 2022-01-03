وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات دون الرجوع للرئيس والبرلمان

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشاهد التكدس والزحام في القطارات لن تكرر مرة أخرى بعد عمليات التطوير الجارية بالسكك الحديدية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: «أصبح لدينا ضعف عدد عربات الركاب، فضلا عن تنظيم الرحلات بصورة أفضل، كل العربات والجرارات أصبت جديدة أو مجددة، وجارٍ العمل على تطوير الإشارات»، مشيرا إلى أنه تم توزيع عربات القطارات القديمة على الورش المعنية لإعادة تطويرها.

وتابع: «كل أهالينا ستشعر بأن عربات القطارات آدمية، بها إضاءة وحمامات وتليق بالمصريين، ما كان يحدث من أعطال أيام المواسم والأعياد لن يتكرر مرة أخرى».

وحول تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحدى عربات القطارات قال: «تفقد الحالة بنفسه واطمأن على آدمية الحمامات في العربات، كما وجه بزيادة حافز الموظف المعني بتنظيف الحمام».

وأضاف «الرئيس لا يتهرب من المسئولية، ودائما حريص على مصلحة المواطن المصري وحصوله على خدمة متميزة، مش هنرفع التذاكر في 30 يونيو إلا بعد عرض الأمر على الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، مع المقارنة مع أسعار الوسائل الأخرى».

وأكمل: «من المحتمل الانتهاء من نظام الإشارات في 30 يونيو، سعر تذكرة القطار الروسي المتجه لأسوان ثابتة بـ 85 جنيها، ما رفعناش مليم واحد، هنرفع لما تبقى كل القطارات بتطلع في معادها لما أقول القطر هيطلع 9 ويوصل في معاده، مش هاجي ناحية التذكرة طول ما أنا ما ظبطتش التوقيتات».

واستطرد «سنجري حوارا مجتمعيا حول تذاكر القطارات ونعرض الأمر على البرلمان ومجلس النواب والرئيس، هنا في هذه الحالة أستطيع تحريك سعر التذكرة، تعليمات الرئيس بعدم تحريك السعر إلا بعد منح خدمة متميزة ومنضبطة»، مشيرا إلى أن تطوير بعض الخطوط سينتهي في أبريل والأخرى في 30 يونيو.

وأردف «لو اتصدق على رفع سعر تذكرة الخط اللي هيتطور هنرفعه، بنسبة 85% من سعر تذكرة الأتوبيس المكيف، ولو اتقال كله يؤجل لـ 30 يونيو لن يتم الرفع»، مشيرا إلى عدم مقارنة أسعار تذاكر القطارات مع الميكروباص، كونه لا يقدم نفس الخدمة من ناحية أريحية المقعد، والحمام والوجبات.

واختتم: «مش من سلطتي زيادة سعر التذاكر لأي وسيلة دون الرجوع للرئيس ومجلسي الوزراء والنواب، فيه أجهزة أخرى مطلعة أكثر مني وترى الأحوال الاجتماعية والسياسية».