تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في بطولة أفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، عن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في البطولة، حيث أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويرتدي الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقم 10 في كتيبة المنتخب، كما يرتدي عمر مرموش رقم 22 ومحمد شريف رقم 9 ومحمود تريزيجيه رقم 7 ورمضان صبحي رقم 11 ومصطفى محمد رقم 14.

ارقام منتخب مصر

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022