- 1/2
- 2/2
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، عن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في البطولة، حيث أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
ويرتدي الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقم 10 في كتيبة المنتخب، كما يرتدي عمر مرموش رقم 22 ومحمد شريف رقم 9 ومحمود تريزيجيه رقم 7 ورمضان صبحي رقم 11 ومصطفى محمد رقم 14.
ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.
وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:
نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022
مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022
مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022
ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والأكثر تتويجا باللقب القارى، حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في بطولة أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.