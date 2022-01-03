/670195/الأهلي-يعلن-موعد-عودة-العامري-فاروق-لمجلس-الإدارة-بعد-قرار-القضاء-الإداري

أكد المستشار محمدعثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه ينعي وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وهو من أعلام الرياضة المصرية والصحافة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "الراي العام تابع ما حدث في انتخابات النادي الأهلي بفوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس، والمادة 43 بلائحة الأهلي متواجد في اللوائح ومن أهمهم الاسترشادية". وزاد "فوز العامري فاروق كان أن يحصل على 25% من أصوات الناخبين وتم وضح إسم العامري فاروق في بطاقة إبداء الرأي، وحصل على أعلى الأصوات".

وواصل "اللجنةالمشرفة على الانتخابات لم تعتمد فوز العامري فاروق وكان الأمر غريب للغاية، وتم إخطار كل الجهات المختصمين هيئة قضايا الدولة واللجنة الأولمبية، وتم إعلامهم بالصيغة لاتنفيذية بهذا القرار".

واختتم "نحسن الظن بالجميع ويأخذ الأمر يومين من أجل دراسة الأمر من الجميع، وننتظر خلال الأيام القادمة كل ما يخص أزمة العامري فاروق والعودة لمجلس إدارة الأهلي".

في غياب العامري فاروق.. قرارت نارية لمجلس الأهلي الجديد في أول اجتماع «صور»

أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات الأخيرة، لاتخاذ عدة قرارات ومناقشة أحوال النادي وفريق الكرة.

وشهد الاجتماع غياب للعامري فاروق عقب صدور حكم بتجميدة حتى عقد جمعية عمومية بعد عام، كما شهد حضور اعضاء باقي المجلس برئاسة محمود الخطيب.

وجائت القرارات على النحو التالي

- اعتماد الموضوعات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العمومية، المنعقدة بتاريخ 25 و26 نوفمبر الماضي، مع عرض الميزانية على الجهات الرقابية المختصة.

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس، من 250 ألفًا إلى 350 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوم 1 أبريل 2022، وذلك حتى يتسنى للمشتركين الجدد الاستفادة بالأسعار الحالية، قبل زيادتها بشكل رسمي.

العامري فاروق

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بالشيخ زايد، وتضم هذه المشروعات: إنشاء حمام سباحة وأماكن جلوس وخدمات للأعضاء، في المنطقة الملحقة بالحمام، على أن يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصميمات الخاصة بالحمام، كذلك إنشاء مسجد وأماكن انتظار السيارات وجيم جديد ومبنى تغيير للملابس مع تجديد الأسوار والبوابات بالفرع.