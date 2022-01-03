الاتحاد السكندري يطمئن على حسام عاشور

ذهب لاعبوا الاتحاد السكندري للإطمئنان على زميلهم حسام عاشور، في المستشفى اليوم، بعدما تم حجزه منذ أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحتجز حسام عاشور في المستشفى أمس بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وأصيب اللاعب بحالة تشنج مفاجئ كما أعلن اللاعب بعد حجزه، بعدما أجرى بعض الاشاعات والفحوصات الطبية.

الجدير بالذكر أن حسام عاشور كان أصيب بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة أشهر، وبدأ اللاعب في التعافي منه ليعود للملاعب مرة أخرى.

وأكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

قرعة كأس الرابطة

اسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، على منافسات قوية، والتي تأتي على ثلاث مجموعات بالبطولة.

ويشارك في بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة 18 فريق، ويأتي النادي الأهلي على قائمة المجموعة الثانية، والزمالك على المجموعة الثالثة، وبيراميز على المجموعة الأولى.

ويأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6- سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتين

18- إيسترن كومباني نقطة.