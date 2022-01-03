/670201/أدهم-نابلسي-يتعرض-لحملة-هجوم-إلكترونية-بهدف-تحميله-ذنوب

تعرض الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي لحملة هجوم شرسة بعد اعتزاله الغناء، حيث قام بعض الرواد بإنشاء مجموعات على إحدى المنصات وقالوا إنهم سيستمعون إلى أغانيه حتى تزيد ذنوبه.

دوت الخليج يرصد الهجوم الشرس على الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء.

رواد السوشيال ميديا يستمعون لأغاني أدهم نابلسي بغرض تحميله ذنوب

كما ظهرت في الساعات القليلة الماضية مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل عنوان «الحملة العالمية للاستماع لأغاني أدهم نابلسي لتحميله ذنوب لإرساله جهنم»، وصفحة أخرى باسم «حملة للاستماع لأغاني أدهم نابلسي ليدخل النار».

وجاء ذلك بعدما حذف أدهم النابلسي جميع أغانيه من كافة الوسائل والمواقع الرسمية، وأعلن اعتزاله الفن نهائيًا.

أدهم نابلسي يؤم المصلين في المسجد بعد اعتزاله الغناء

هذا وقد تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان أدهم نابلسي، ظهر بها و هو يؤم المصلين في صلاة العشاء، محدثًا ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء التعليق على الصورة كالآتي: "آخر شئ توقعت اكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي".

وكان المطرب الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء نهائيًا، موضحًا أن سبب اعتزاله يرجع إلى تعارض مهنته كمغني مع إرضاء الله عز وجل.

أدهم نابلسي يعتزل الغناء ليرضي ربه

نشر نابلسي مقطع فيديو جديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قال فيه: "كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا".

وتابع: "صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن".

أدهم نابلسي يعرب عن سعادته بسبب اعتزاله

واختتم حديثه قائلًا: "الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم".

و كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن خطته المقبلة بعد قرار اعتزاله وكواليس ذلك القرار.

أدهم نابلسي يكشف مع عمرو أديب عن خطته المقبلة بعد اعتزال الغناء وسبب اعتزاله

قال نابلسي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: " وجودنا في الحياة مش لعبة، الواحد مش هيعيش كتير فبيحاول يعمل أحسن حاجة.. أنا من أول ما دخلت المجال وأنا مش مرتاح وحاسس أن المكان مش مناسب، ما قدرت أوازن بين المجال و إرضاء ربي".

وتابع: "أنا بدأت بنفسي و قدرت الحمد لله أصلح أخطائي.. مش هبعد كتير عن المجال، هقدم حاجة هادفة وفي نفس الوقت جميلة، مش عارف ممكن أقدم أغاني دينينة ولا لا، لسه مخدتش قرار قطعي".

السيرة الذاتية لأدهم نابلسي

أدهم دياب فريد النابلسي، مغني أردني، ولد في الأردن عام 1993، هو الأبن الأصغر في عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه.

شجعته والدته على الغناء، بعدما اكتشفت صوته الجميل، وأصّرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب (إكس فاكتور)، وكان أدهم متردداً بأن يخوض التجربة وحده، وأراد أن يكون برفقة اخيه الأكبر رامي، لأن صوت رامي جميل جداً أيضاً.

لكن شاءت الأقدار أن يقدم للبرنامج بمفرده، وأن تختاره لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، وأثبت أدهم نفسه بحضوره المميز وصوته القوي، ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري، لينافس زملائه محمد الريفي وابراهيم عبدالعظيم على اللقب.

رحلة أدهم نابلسي مع الغناء

حياة أدهم قبل دخول البرنامج، كانت ما بين الجامعة، وممارسة ألعاب القوى، وأوقات أخرى بين عائلته وأصدقائه، بينما هو الآن دخل عالم الشهرة والنجومية، وبهذا يستغير روتين حياته اليومي، لتكون الخصوصية أمر يجب الحفاظ عليه بشدة، كي لا يكون بين متداول الناس جميعاً.

بعد انتهاء برنامج (اكس فاكتور)، عاد أدهم النابلسي الى الأردن التي احتضنته، وكان جمهوره بانتظاره بلهفة، مما زاد من طموحه في أن يصبح فناناً حقيقياً، صاحب رسالة ومعنى، بالإضافة الى اصراره باكمال دراسته الجامعة، اذ أنه يدرس في الجامعة الأردنية بتخصص محاسبة.

ويذكر أن أدهم وزملائه الريفي وابراهيم قد وقعوا عقد مع شركة الانتاج العالمية SONY MUSIC ، وسيبدأ أدهم العمل معهم بعد أيام، ليحضر أول أغنياته الخاصة