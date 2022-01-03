/670203/مصطفى-بكري-يتقدم-بطلب-إحاطة-لتحسين-أحوال-العاملين-بماسبيرو-وصرف-مكافأت-نهاية-خدمتهم

دوت الخليج

طالب بكري في طلب الإحاطه بضرورة بحث أحوال العاملين في مبني الإذاعة والتلفزيون وتوفير الامكانيات الماديه اللازمه لصرف مستحقات العاملين وصرف مكافأة نهاية الخدمه لاصحاب المعاشات.

طلب إحاطة لتحسين أحوال العاملين بماسبيرو وصرف مكافأت نهاية خدمتهم

واكد بكري أن ماسبيرو أمن قومي يجب الحفاظ عليه ودعمه وتحسين احوال العاملين فيه بما يمكنه من أداء رسالته علي الوجه الأكمل.

وقال النائب في طلب الاحاطه المقدمه ان الدوله يجب ان تعيد نظرتها الي ماسبيرو وان تدعم موازنته بما يمكنه من تحسين احوال العاملين والمذيعين وتطوير امكانات المبني.

توفير حياة كريمة لمبنى ماسبيرو

وقال بكري ان مظلة حياه كريمه يجب ان تمتد الي هذا المبني الذي يضم خيرة الخبرات الاعلاميه والفنيه.

واشار بكري ان هناك من امضي في عمله داخل المبني مده تصل الي اربعين عاما ولايتقاضي سوي مبالغ زهيده لاتكفي احتياجاته الضروريه .

واضاف ونحن نواجه حروب الجيل الرابع واستهداف الدوله الوطنيه يجب ان يكون لدينا اعلاما قويا توفر له الامكانات الضروريه، مطالبا وزير الماليه ورئيس الهيئه الوطنيه للاجتماع الذي يجب ان يتم في اسرع وقت.