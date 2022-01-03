/670204/بعد-ذعر-ثلاث-سنوات-عم-عصام-ينهي-اسطورة-عفريت-البحيرة-فيديو

أستطاع احد الصيادين بقرية الرفدان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، الإمساك بقرموط كبير الحجم يبلغ وزنة 45 كيلو جرام، وطولة يتعدي ال 170 سنم، رغم ظهور هذا القرموط في اكثر من مكان في ترعة ساحل مرقص بالبحيرة، وتسبب في حالة من الذعر والرعب لدي اهالي القرية والقري المجاوره.

بعد ذعر ثلاث سنوات «عم عصام» ينهي اسطورة عفريت البحيرة

في البدايه يقول عم عصام أحد أهالي القرية لـ دوت الخليج وهو من قام بالامساك بهاذ الكائن او القرموط ان اهالي قرية الرفدان، بمركز شبراخيت محافظة البحيرة، شاهدو من عدة شهور كائن ضخم يسبح في مياة ترعة ساحل مرقص بالقرية والذي تسبب ، في إثارة رعب بين الأهالي لترد البعض انه عفريت او جنيه تسبح في المياه.

وتابع عم عصام ، ان ظهور هذا الكائن تكرر عدة مرات بين قرية أبو غزالة وأبو منجوج ‏بمركز شبراخيت، أثناء عملية الحفر والتكريك في ترعة ساحل مرقص المهملة منذ سنوات، وهو ظهر ذيل سمكة كبيرة، على إثر تحركها تعكرت المياه، فيما كانت تسبح ضد التيار، وردد البعض إنها “جن” يتجسد في صورة قرموط لصخمتها وحجمها الكبير.

بعد ذعر ثلاث سنوات «عم عصام» ينهي اسطورة عفريت البحيرة

وأضاف الصياد ، إن الكائن الذي ظهر في الساحل، اختلفت آراء الأهالي ما بين سمك قرموط أوعفريت او تمساح أو نوع من أنواع السمك المفترسة ، وظهرت نتيجة التكريك لأن الترع لم تجرف منذ 1994 وحاولنا اصطياد القرموط بالشباك ولكنها تمزقت، لانه يوحد غزل مخصص لصيد هذة الاحجام.

وتابع عم عصام قائلا :إن هذا الشيء يظهر في أوقات شديدة الحرارة وشكلة غريب، فهو لا يغطس فى المياه ولكن الناس تنجذب إليه وتسير وراءه.

وأوضح عم عصام انه نجلة ذهب في الصباح لفرد الغزل في الترعة، ولكن سرعان ماتوجه الي المنزل يستنجد بولدة، لوجود عفريت بالمياه، وعلي الفور توجة الصياد ومعه نجلة الي مكان الغزل، وفي هذه اللحظات، اكتشف الصياد ان هذا الكائن قرموط ضخم يسبح قي المياه، تم الاستعانة بالغزل المخصص لصيد هذا القرموط وتم الامساك به.

وأكد الصياد انة تم ذبح القرموط بالسطور لكبر حجمة وتم توزيعة علي اهل القرية المجاورين له، موضحا ان هذا القرموط كان يختلف عن القرموط العادي وانة لا يوجد له بطن وكان يحمل اكثر من سبعة كليو دهون بداخلة،ولا يوجد اختلاف في طعمة عن القرموط العادي، وانتهت أسطورة عفريت البحيرة علي يد الصياد عصام ونجلة الذي اصبح حديث اهل القرية والقرى الاخرة.