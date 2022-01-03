محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

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يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.

وربما أيام اللاعب الأخيرة داخل النادي الأهلي أصبحت معدودة وبات الرحيل حتمياً بسبب الأزمات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتنتظر إدارة القلعة الحمراء عودة اللاعب من الخارج من أجل إنهاء كافة الأمور الخاصة بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا رحل عن نادي الزمالك إلى البرتغال قبل موسمين من أجل العودة من جديد للأهلي وفاز بالعديد من البطولات ولكن لم يشارك بشكل أساسي في أغلب الأوقات، والأن الأمور تقترب من الرحيل إلى تركيا من أجل الهروب من شبح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

أمير توفيق يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع حسين فيصل.. ورحيل كهربا «صور»

تحدث أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الأخبار المنتشرة حول تفاوض المارد الأحمر مع حسين فيصل ومهند لاشين.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "أن كل الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع بشأن تفاوض الأهلي مع لاشين وفيصل غير صحيحة بالمرة".

محمود كهربا

وزاد "لم يتم الحديث حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى سموحة مقابل الحصول على خدمات حسين فيصل، ونحترم كل اللاعبين ولكن لم يحدث أي تواصل نهائيا".

وواصل "كل الأمور المتعلقة بالصفقات المنتشرة حاليا عارية تمام عن الصحة، ولا نيه للأهلي حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "محمود كهربا من اللاعبين المميزين ويخوض التدريبات مع الفريق بكل جدية ولديه إلتزام كامل خلال الفترة الأخيرة، فمن غير المعقول الحديث عن رحيله حاليا".

وتابع "النادي الأهلي يتعامل مع القنوات الرسمية الخاصة بأي لاعب وسيكون هناك دراسة لكل الجوانب ولمصلحة الفريق في المقام الأول وفقا للرؤية الفنية".

واختتم "مهند لاشين لاعب جيد للغاية، ورغم أنه لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة وجيدة من اللاعبين ولم يطلب الجهاز الفني التعاقد مع أي لاعب نهائيا".