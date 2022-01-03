حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث عبارة عن قيام سيدة بشنق نفسها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتحركت وحدة مباحث الواسطى الى محل البلاغ وبمعاينة المكان تبين حقيقة شنق سيدة او فتاة تبلغ من العمر ٢٢ عام من مساكن الزاوية بمركز الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، دون اي سبب حقيقى وواضح حتى الآن.

فتاة تشنق نفسها بمركز الواسطى ببني سويف

إضافة إلى أنه قد تم توجيه سيارة اسعاف الى محل البلاغ وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر ، انه تم إعلام الطب الشرعي بمحافظة بني سويف والذي سيحضر غدا لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف لمعرفة اذا كان بالحادث شبهة جنائية من عدمة ، اصافة الى ان مباحث المركز تبذل قصاري جهدها من خلال تحقيقات موسعة مع الاهل والاقارب والجيران لكشف حقيقة حادث الشنق.

على جانب أخر شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية والإعلانات الغير مرخصة بشارع ممدوح مصطفى وشارع المرور وشارع المدرسة الإعدادية، وقد تمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة حيث تم ضبط أكثر من 80 حالة إشغال تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات وكراسي وطاولات وحوامل حديدية وخشبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها.

ومن ناحية أخرى تابعت الوحدة تيسير تلقي المواطنين جرعات التحصين ضد فيروس كورونا من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة، حيث تم متابعة وحدة متنقلة بعزبة منصور التابعة لقرية منشأة كساب وذلك تخفيفا على المواطنين.