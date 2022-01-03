/670207/الضنى-مش-غالي-أب-يعرض-طفلته-للبيع-مقابل-50-ألف-جنيه-على-فيسبوك-لشكه-في-نسبها

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب شخص قام ببيع طفلته، تبلغ من العمر عامين ونصف، لشخص مقابل 50 ألف جنيه، بمحافظة الدقهلية.

دوت الخليج

جاء هذا الأمر بعد عرض الطفلة للبيع عن طريق تواصله مع الأشخاص علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وتحديد موعد لتسليمه الطفلة بشارع الجيش، حيث تم ضبطه وقت إجراء عملية بيع الطفلة.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارا، من مأمور قسم ثان المنصورة، بمحاولة بيع أب ابنته مقابل خمسين ألف جنيه.

وبعد تقنين الإجراءات، وبمواجهة المتهم تم الاعتراف بارتكاب الواقعة، وقيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها اليه من زوجته المتوفاة.

مباحث شرطة أبوتشت بقنا ينجح في اعادة طفلتين عقب اختفائهم

هذا ونجح فريق البحث الجنائي بمدرية أمن قنا فى إعادة طفلتين إلى ذويهم فى خلال ساعات بعد اختفائهم فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز شرطة أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغًا باختفاء الطفلتين "جهاد محمود"، و"حورية إبراهيم" من نجع السرطانية دائرة مركز شرطة أبو تشت.

وتم تشكيل فريق بحث لمتابعة تداعيات الحادث، وبالتحريات تبين عثور أحد الأشخاص عليهم وأنه فى الطريق لتسليمهم لذويهم.