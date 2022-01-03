إزالة سوق خضار عشوائى بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن ضبط 60 ميزانا، و25 شمسية، و6 تروسيكل، و750 كرسى متنوع، و80 ترابيزة، و150 شيشة، وتم إيداع المضوبطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع جميع الإشغالات والتعديات من الطريق العام.