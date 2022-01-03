الطاهرى لـ مساء dmc: تاريخ مصر يحفر على الورق وليس لينك أو هاشتاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن روزاليوسف مؤسسة صحيفة ومن المؤسسات القليلة فى العالم التى يطلق عليها لفظ المدرسة لأنها خرجت من رحم ثورة 1919.





وأضاف الطاهرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن تكوين الدار الصحفية يدعو للتباهى لأن مؤسستها سيدة، مؤكدًا أن أول قرار بعد توليه رئاسة تحرير المجلة هو وضع صورة السيدة فاطمة اليوسف دائما على غلاف المجلة بجوار الهلال والصليب. وأوضح أن الهدف المباشر للعدد التذكارى للمجلة، هو أن المدرسة الصحيفة على ما يقرب من 100 سنة تتسم بثوابت تحريرية واحدة، فهناك خط تحريرى جامع لكل من مر على هذه المدرسة الصحيفة، وهناك هدف آخر مباشر وهو عرض تاريخ مصر خلال 97 عاما كما رواه الصحفيين، متابعًا: "تاريخ مصر يحفر على الورق وليس لينك أو هاشتاج".

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