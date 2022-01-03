سيدة الشهامة بحلوان لـ مساء dmc: الرئيس بتاعنا محترم وحاسس بالناس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة بشرى سرور، سيدة الشهامة بحلوان، إنه أثناء ذهابها إلى السوق سمعت صريخ للفتيات، متابعة: "بحسب اللى راكب الموتوسيكل خاطف العيال مش سارق التليفون، ومفكرتش ومدرتش أنا بعمل إيه ومخفتش".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين: "تفكيرى كله إنه يسيب العيال، ولقيته جاى عليا وخبطنى". وعن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، قائلت: "الحمد لله إنه اهتم بيا، ربنا يباركله فى صحته ويسلم طريقه ويكفيه شر المرض، الرئيس بتاعنا محترم وحاسس بالناس". وتابعت: "بشكر الرئيس السيسى، والناس هنا فى المستشفى مش مقصرين معايا".

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