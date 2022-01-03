جدة - نرمين السيد - نعى الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، الإعلامى إبراهيم حجازى الذى وافته المنية اليوم، قائلا: "صاحب فضل على أجيال كثيرة فى الصحافة بما فيها الجيل الذى أنتمى إليه".





وأضاف الطاهرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين: "الأستاذ إبراهيم حجازى كنا بنتعامل معاه كقائد، وهو قائد بمعنى الكلمة فى شجاعته ومواقفه الواضحة ونبيله ومساعدته للآخرين وتواضعه". وأوضح أنه فى 2015 حدث اشتباك بينه وبين أحد السفراء فى القاهرة حينما تدخل فيما لا يعنيه، متابعًا: "لقيت حينها دعما كبيرا من إبراهيم حجازى، ووجدت فيه الأب والسند والأستاذ". وأهدى العدد الجديد من مجلة روزاليوسف إلى روح الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال مداخلة مع مساء dmc.. الطاهرى: إبراهيم حجازى كان قائدا بمعنى الكلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.