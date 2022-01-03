قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة.



جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة. يأتى ذلك بعد تعطيل الدراسة أمس بجميع مدارس مطروح عدا سيوة، بسبب حالة الطقس السيىء التى ضربت المحافظة.

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