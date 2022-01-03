وزير النقل يكشف مصير سائقي الميكروباص بعد تشغيل الأتوبيس الترددي على...

ردَّ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على سؤال أحمد موسى حول مصير سائقي الميكروباص على الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الترددي، قائلا: إن هذا سؤال خارج المنهج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه مخصص كل يوم «اثنين» لزيارة الطريق الدائرى لتذليل العقبات أمام الشركات العاملة.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك محطات على الطريق الدائري ينزل منها الركاب يجد نفقا أو كوبري مشاة يمينا ويسارا يجد موقف ميكروباص بشكل آمِن وحضاري.

وشدد خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، على أن هناك أكثر من 33 ألف ميكروباص في محافظات القاهرة الكبرى، لن يتم قطع عيش أي منهم، موضحا أن الميكروباصات كانوا في عشوائية أشبه بـ «سويقة»، ويهربون من تسديد قيمة الكارتة.

واستكمل أن حجم الإنجاز في الطريق الدائري كبير، وتم الانتهاء من التوسعة في القطاع من الأتوستراد حتى تقاطع محور الحضارات.

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