المفتى لـ"نواب الشيوخ": خلال 5 سنوات ستنتشر فروع دار الإفتاء بكل المحافظات

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن دار الإفتاء وضعت خطة خماسية وأنه خلال 5 سنوات سيكون هناك فرع من فروع دار الإفتاء بكل محافظات مصر.

وأضاف "علام" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ:" كل الخدمات التى ستقدمها دار الإفتاء مرقمنة ويمكن الاتصال بدار الإفتاء على رقم 107 لطرح أى سؤال" مشيرا إلى أن دار الإفتاء ستذهب إلى القرى والنجوع وفى كل مكان بمصر".

استكمالًا للبحث الموسع والجلسات المستمرة التى تجريها، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للاستماع إلى جميع الآراء بخصوص القضية السكانية عقدت اللجنة اليوم اجتماعا حيث استضافت فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة وحقوق الانسان أن الجلسة تناولت موقف دار الإفتاء من القضية السكانية ورؤيتها المستقبلية لتحديث سبل التواصل مع المواطنين والتصدى لفوضى الفتاوى غير المنضبطة على وسائل التواصل الاجتماعى داخل وخارج مصر حيث ترأس فضيلته الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء فى العالم الإسلامى مدى الحياة بعضوية 25 دولة إسلامية مما يعكس قيمة مصر فى العالم الإسلامى وتصدر دار الافتاء المصرية للفتاوى على مستوى العالم الإسلامي.

كما تناولت الجلسة رأى دار الإفتاء المصرية فى مسألة تنظيم الأسرة والشبهات الدائرة حول هذه القضية الحساسة والتى تشغل عوام المسلمين.

وتستكمل اللجنة دراستها غدًا وعلى مدار الأسابيع القادمة بحضور العديد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بهذا الموضوع.