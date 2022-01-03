انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد بالصور أول عروض كارفور في العام الجديد هدايا ومفاجآت وتخفيضات تزيد عن 50% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع مطلع العام الجديد 2022، أعلنت سلسلة كارفور التجارية عن طرح أول العروض الترويجية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، وبمناسبة عيد ميلاده رقم 19، ولهذا فهذا العرض يعد من العروض المتميزة لجميع المستهلكين حيث أن العرض يحتوي على أغلب احتياجات الأسرة من السلع مع تطبيق خصومات فورية عليها وفقا لما هو معروض في المجلة تزيد في بعض السلع عن 50%، وفي سلع أخري أقل من 50% وسلع أخرى أقل من ذلك، وذلك وفقاً للسياسة التسعيرية التي تقدمها كارفور لعملائها.

شاهد بالصور أول عروض كارفور في العام الجديد بتخفيضات تزيد عن 50%:-

أحتفل العالم منذ أيام برأس السنة الميلادية وحلول عام ميلادي جديد وهو العام 2022، ولهذا ولأن هذه المناسبة تعد من أهم المناسبات في العام، فقد أعلنت كافة السلاسل التجارية عن عروضها المتميزة للاحتفال بهذه المناسبة، والأمر ليس قاصر على سلسلة تجارية بعينها فأغلب السلاسل التجارية العاملة في مصر مثل أسواق العثيم وأولاد رجب وغيرها من السلاسل التجارية قد أعلنت عن عروضاً متميزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

ومع أولي أيام العام الميلادي الجديد وبمناسبة عيد ميلاده رقم 19، أعلنت كارفور عن طرح أول العروض مع مطلع العام الجديد، حيث تضمن العرض أغلب السلع والمنتجات ويمكن التعرف عليها من خلال استعراضها من مجلة كارفور العرض الثاني لشهر يناير 2022، والعرض متاح في كافة الفروع حتى منتصف شهر يناير الجاري، ويمكن مشاهدته من خلال المجلة التالية:-

من جهة أخرى وتيسيراً على المواطنين الراغبين في شراء حاجاتهم والاستمتاع بنسبة الخصم، وليس معهم الأموال الكافية لإتمام عملية الشراء، فقد اتفقت سلسلة كارفور مع عدد من البنوك العاملة في مصر وعلى رأسها بنك مصر وبنك الاسكندرية، حيث يمكن الشراء بالتقسيط دون فوائد مع الاستمتاع بنسبة الخصم المفروضة على المنتج المطلوب شرائه، وبهذا يستمتع العميل بالسلعة المشتراه دون أن يدفع قيمتها كاملاً حيث أنه سوف يستفيد بنسبة الخصم بالإضافة إلى دفع قيمته بنظام التقسيط ودون أن يتم تحميله أية فوائد، حيث يتم التعاقد مع البنك فوراً في الفرع والاتفاق معه على كافة التفاصيل.