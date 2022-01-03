/670210/فشخرة-فكرى-الهوارى-ألقت-به-خلف-القضبان-والسوشيال-ميديا-خلى-الكبار-اللى-بتقول-عليهم-ينفعوك-مصر-اتغيرت-يافكرى

سيطرت حالة من الاهتمام الشديد، على مواقع السوشيال ميديا بواقعة القبض على رجل الأعمال فكرى الهوارى، مدير هايبر وان بالشيخ زايد، بعد انتشار مقاطع فيديو يدعى فيها علاقته بشخصيات من جهات سيادية فى الدولة.

دوت الخليج

وألقت قوات الأمن، القبض على فكرى الهوارى، بمدينة الشيخ زايد، تنفيذاً لقرار النيابة العامة، بعد انتشار مقاطع فيديو، يوجه فيها فكرى الهوارى إساءات الى مؤسسات الدولة، ويدعى بوجود علاقات تجمعه بين ضباط وقضاة "ويقدر يعمل اى حاجة هو عايزها".

مواجهة فكري الهواري وانكار أقواله

مصادر قالت لـ دوت الخليج، ان بمواجهة فكرى الهوارى بمقاطع الفيديو أنكرها وقال ان هذه الفيديوهات مبتورة وتم استقطاع كلامه من سياقه، وانه يخضع لعليمة ابتزاز من أحد اصدقائه هو من قام بالتسجيل له اثناء جلسة خاصة، وفى الفترة الأخيرة حدثت خلافات كبيرة منهم فقام بالتلاعب بهذه الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل به.

وتابع فكرى الهوارى، :” انا بحترم مؤسسات الدولة، ولاتوجد اي افعال خارج القانون يمكن لأحد ان يساعدني فيها "انا راجل ملتزم واعمل فى اطار القانون".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ورصد دوت الخليج، تفاعل رواد السوشيال ميديا وخاصة على فيس بوك، بعد نشر خبر القبض على فكرى الهوارى ومعرفة سبب القبض عليه، وجاءت التلعيقات جميعها مهاجمة له، وقال احد المتابعين " قعدت تتفشخر ياحاج فكرى وتقول اعرف ناس مهمة وناس كبيرة وفى جهات سيادية.. ظيب خللى الناس اللى تعرفها دى تنفعك.. خلاص يافكرى مصر فى الجمهورية الجديدة اتغيرت.. وطول مالسيسي موجود مفيش حد فوق القانون".

وكتب متابع أخر تعليق على واقعة القبض على فكرى الهوارى، قائلاً "قولنا بقى يافكرى ايه احساسك وانت راكب البوكس يامعلم.. وياريت تعملنا لايف من الزنزانة وانت قاعد مع اصدقائك الكبار المهمين... انسي يافكرى انت واي حد فاكر نفسه انه فوق القانو.. فى عصر السيسي مفيش الحوارات دى". جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على مقاطع الفيديو، وعرضها على خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان صحتها من عدمه، للتأكد من إدعاءات فكرى الهوارى بأن هذه المقاطع مفبركة.

نفي قرابة فكري الهواري برجل الاعمال محمد الهواري

ويشغل فكرى الهوارى، منصب رئيس نادى الشيخ زايد، بالإضافة الى عمله مديراً لهايبر وان، المملوك لرجل الأعمال محمد الهوارى، والد كريم الهوارى المتهم فى حادث الشيخ زايد الذى راح ضحيته 4 شباب من بينهم 3 أطفال.

بعد واقعة القبض على فكرى الهوارى، أصدر رجل الأعمال محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة سلسلة هاير وان بالشيخ زايد، بيان صحفى نفى فيه علاقته بفكرى الهوارى، بعدما تردد انه شقيقه.

وقال رجل الأعمال محمد الهوارى، ان هذا الشخص لايمت لعائلة الهوارى بأى صلة، وليس له علاقة بسلسلة هايبر وان، ونحن نكن كل التقدير والإحترام لكل اجهزة الدولة.

وعن علاقة فكرى الهوارى بسلسلة هايبر وان، قال محمد الهوارى، ان هذا الشخص ليس مديراً لهايبر وان ولكنه موظف يدعى فكرى ابراهيم سليمان ابراهيم.