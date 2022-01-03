خاص لـ دوت الخليج: تميمة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون «صور»

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينفرد موقع دوت الخليج بتميمة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون، والتي تنطلق في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من فبراير 2022.

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 9 يناير الموافق يوم الأحد، بمباراة اللكاميرون أمام بوركينا فاسو.

وسيخوض منتخب مصر أول مبارياته أمام منتخب نيجيريا في مواجهة صعبة على الفريقين في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلاً من مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في مجموعة متوازنة بعض الشئ للفراعنة.

ويرصد لكم دوت الخليج مواعيد مباريات المنتخب في كأس أمم أفريقيا:

مصر أمام نيجيريا يوم 11 يناير الساعة 6

مصر أمام غينيا بيساو يوم 15 يناير الساعة 9

مصر امام السودان يوم 19 يناير الساعة 9

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.