تعرف على جوائز كأس الرابطة المصرية

تنطلق منافسات كأس الرابطة يوم 12 يناير من الشهر الحالي، بمشاركة 18 فريق للنسخة الأولى منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأقيمت القرعة اليوم بنظام 3 مجموعات، الزمالك والأهي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي. وستكون الجوائز كالتالي: - المركز الأول: مليون ونصف جنية - المركز الثاني: مليون جنية - المركز الثالث: 500 ألف جنية - كل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنية المجموعة الأولى بكأس الرابطة 1- فيوتشر 2- ايسترن كومباني 3- المصري 4- مصر المقاصة 5- الاتحاد السكندري 6 بيراميدز المجموعة الثانية بكأس الرابطة 1- الإسماعيلي 2- سموحة 3- المقاولون العرب 4- البنك الأهلي 5- الجونة 6- الأهلي المجموعة الثالث بكأس الرابطة 1- فاركو 2- سيراميكا كليوباترا 3- غزل المحلة 4- طلائع الجيش 5- انبي 6- الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري 1- الأهلي 19 نقطة 2- الزمالك 19 نقطة 3- بيراميدز 17 نقطة 4- المصري 13 نقطة. 5-فاركو 13 نقطة 6-سموحة 12 نقطة 7- الاتحاد السكندري 12 نقطة 8- البنك الأهلي 11 نقطة 9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة 10- غزل المحلة 10 نقطة 11- إنبي 9 نقاط 12-الجونة 8 نقاط 13- فيوتشر 10 نقاط 14- مصر للمقاصة 6 نقاط 15- المقاولون العرب 6 نقاط 16- طلائع الجيش 5 نقاط 17- الإسماعيلي نقطتين 18- إيسترن كومباني نقطة. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية أيام قليلة تفصلنا على بداية بطولة كأس الرابطة المصرية، برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق في 12 يناير الجاري. وتم الإعلان عن حصول صاحب المركز الأول على مبلغ 1.5 مليون جنية مصري، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على 1 مليون جنية، والمركز الثالث على 500 ألف جنية، والرابع 250 ألف جنية. وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة المصرية: المجموعة الأولى.. الخميس 20 يناير إيسترن كومباني ضد الاتحاد السكندري وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. بيراميدز أمام المصري البورسعيدي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. فيوتشر أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثانية.. الجمعة 21 يناير الإسماعيلي أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سموحة أمام الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. الأهلي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء. المجموعة الثالثة.. السبت 22 يناير فاركو أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. سيراميكا كليوباترا ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً. الزمالك أمام غزل المحلة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

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