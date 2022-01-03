قيادات الكنيسة الإنجيلية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفدٍ من الطوائف الإنجيلية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن ترحيبه بوفد الكنائس الإنجيلية، الذى ضم، إلى جانب رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، ورؤساء وممثلين عن طوائف الرسولية والنعمة ونهضة القداسة والمعمدانية، وكلية اللاهوت الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. ومن جهته، عبر القس أندريه زكى عن شكره لقداسة البابا تواضروس الثانى لحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن نكن كل الحب لقداستكم، ونتابع المجهودات الكبيرة التى تقدمونها والتأثير الإيجابى لمواقف قداستكم على كافة الأصعدة".

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