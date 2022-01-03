الأرصاد تكشف تفاصيل 72 ساعة من الطقس السيئ على البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الهيئة"، إلى أن سيناء شهدت ذروة حالة عدم الاستقرار، فاكتست الغردقة باللون الأبيض فى ظاهرة نادرة، وصلت الأمطار على سيناء إلى حد السيول، حيث أغلقت الكثير من الطرق، كما شهدت شرم الشيخ أمطارًا غزيرة.

ولفتت "الهيئة" إلى أن تأثير الحالة الجوية على باقى المحافظات كان متوسطًا أو يزيد قليلًا، حيث شهدت العديد من محافظات مصر الوسطى كأسيوط والمنيا تساقط لأمطار قد يصل لغزير على بعض المناطق بينما تساقطت الأمطار على باقى الأنحاء أمطار إلى متوسطة لكنها استمرت لفترة طويلة من الوقت.